Dopo l'esordio in campionato nella trasferta di Chieti che non assegnava punti in classifica, le ragazze della Pro Vasto femminile ottengono una brillante vittoria nella gara casalinga, sul campo "Ezio Pepe" dell'Oratorio salesiano, contro il Pizzoli.

Finisce 10-1 al termine di una gara sempre condotta dalle vastesi, che sfoggiano una bella maglia biancorossa e che segnano a ripetizione. Apre le marcature Malatesta, seguita poi da Mazzatenta, che sfrutta una situazione di calcio d'angolo.

Le avversarie avanzano con difficoltà, ma quando riescono a raggiungere l'area vastese trovano i difensori e il portiere Vitelli a sbarrare loro la strada.

Continuano a giocare bene le ragazze allenate da mister Mazzatenta. E' il capitano Di Viesti ad andare in gol dopo una bella azione. Ci prova anche Tiberio, fermata un paio di volte in posizioni di offside. Poi è la solita Mazzatenta a incunearsi nella difesa avversaria e beffare il portiere ospite.

Nella ripresa le biancorosse incrementano ancora il risultato. Anna Mazzatenta ne fa altri due (arrivando a 4), una doppietta per Marika Tiberio e una rete a testa per Di Foglio e Di Viesti (2 reti in totale). C'è spazio anche per il gol della bandiera del Pizzoli. Una partita che porta tanto entusiasmo in casa della Pro Vasto per il prosieguo della stagione.

Pro Vasto femminile: Vitelli L., Napolitano, Nucciarone, Nozzi, Cerbino, Malatesta, Di Viesti, Serra, Di Foglio, Mazzatenta, Tiberio. Panchina: Mariniello, Tumini, Di Francesco, Cirulli, Ronzitti. Allenatore: Nello Mazzatenta