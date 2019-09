Venerdì 2 e sabato 3 novembre si è svolto al Palavesuvio di Napoli, lo stage nazionale di judo con la partecipazione di Ilias Iliadias pluricampoine del mondo e olimpico e Rosalba Forciniti medaglia di bronzo all'Olimpiade di Londra 2012 entrambi testimonial per solidarieta per Haiti. I proventi dello stage sono stati destinati per la costruzione di un pozzo in Africa.



Alla minifestazione hanno preso parte anche Luigi La Verghetta, Marco D'Ercole, Francesco Vastola, Patrick Notturno, Sara Fabrizio e Antonio Carcangiu, allievi della locale associazione Judo Club San Gabriele diretta dal maestro Aniello Vastola. A loro va un grosso complimento per la partecipazione a questo evento.