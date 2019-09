La San Paolo Volley non conosce sconfitta. La squadra allenata da Mario Baiocco conquista la quarta vittoria consecutiva nel campionato di serie D femminile. Ora Caporaso e compagne non possono più nascondersi, perchè con questo avvio entusiasmante possono puntare a molto più che la semplice salvezza.

Quella di ieri era una gara difficile, sul campo dello Start Ortona. Finisce 3-2 per le vastesi che conquistano altri 2 punti in classifica lasciando alle avversarie l'onore delle armi. I parziali del match (25-20,19-25,25-18,19-25,11-15), evidenziamo come le forze in campo fossero equilibrate.

La San Paolo ha sofferto, come nelle ultime uscite, in ricezione e in difesa, fondamentali su cui si deve lavorare ancora tanto. Ma, dopo il primo set lasciato alle padrone di casa, le ragazze vastesi hanno tirato fuori una grande grinta, che permette di recuperare. La stessa situazione si ripete nella seconda metà di gara, con il terzo set vinto dall'Ortona e il quarto dalla San Paolo. Si va al tie-break ed è lì che viene fuori la qualità di questa squadra. Arriva la quarta vittoria consecutiva, che porta a 10 i punti in classifica.

"Non abbiamo di certo giocato la nostra miglior partita -ha commentato Mario Baiocco a fine gara-. Le ragazze hanno commesso qualche errore di troppo, ma alla fine sono riuscite a trovare la forza di conquistare una vittoria contro una squadra ostica. La differenza l'ha fatta il gruppo, unito e compatto soprattutto nei momenti difficile della partita".

Le ragazze vastesi si godono il primo posto in classifica. Domenica, nella trasferta di Loreto Aprutino, con la squadra locale che ha fatto 4 su 4, ci sarà l'occasione di dimostrare i progressi fatti e di continuare nella striscia positiva. La stagione della San Paolo Volley è ancora lunga, ma la formazione del presidente Paolombino può e deve crescere ancora molto, magari alzando il tiro degli obiettivi stagionali strada facendo.