Il Vasto Marina gioca in trasferta, la seconda consecutiva dopo quella di giovedì ad Alba Adriatica, contro lo Sporting Ortona che ha due punti in più dei biancorossi. Il nuovo tecnico Roberto Antonaci dovrà ancora fare a meno di alcuni elementi di esperienza e affidarsi ai più giovani, come accaduto anche nelle ultime partite.

Una vittoria permetterebbe al Vasto Marina di allontanarsi dai bassifondi della classifica e avere una maggiore tranquillità, nonostante le defezioni, quella di oggi non sembra essere una partita difficile da vincere.