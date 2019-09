Noi alunni della quinta C e D della scuola primaria "G.Spataro" questo anno scolastico siamo alle prese con lo studio del giornalismo anche on -line.



La prima tappa è stato lo studio del giornale cartaceo, con dei lavori di gruppo e la lettura di vari quotidiani, abbiamo analizzato come è strutturata la prima pagina e gli argomenti in cui è strutturato un quotidiano. Poi abbiamo svolto un'inchiesta,intervistando cento persone.



Abbiamo scoperto che il 63 % degli intervistati legge il quotidiano , il 31% ogni giorno, soprattutto " Il Centro", per il 44%. Il 78% legge anche giornali on-line del ns. territorio, tutti i giorni per il 47% , i più letti sono: Vastoweb, Histonium.net e Piazza Rossetti, Qui Quotidiano, ZonaLocale, e altri.



Divisi in tre gruppi , siamo andati nelle scorse settimane presso alcune redazioni vastesi per capire meglio il mondo del giornalismo web: "ZonaLocale" , "Qui Quotidiano", "Histonium.net".



ZonaLocale è il giornale on-line, più giovane, è nato a settembre 2012, mentre Qui Quotidiano è presente dal 2003, prima in veste cartacea, passando in versione prima quotidiana, poi settimanale ora mensile, ma anche on line. Histonium.net invece è presente come giornale on line dal 2005.



Sono tutti e tre molto importanti e molto letti. Histonium.net, ZonaLocale e Qui Quotidiano hanno migliaia di lettori al giorno di media, ma con punte anche più alte se ci sono notizie particolari che interessano molto i lettori.



Dall'intervista alle redazioni abbiamo capito che i giornali on -line sono sempre più importanti e nel prossimo futuro sostituiranno quasi al 100% i giornali cartacei. I giornali on -line locali sono gratuiti, si leggono facilmente, e quindi hanno e avranno sempre più successo. E' cambiato anche la tipologia dell'articolo che on -line è più breve, perché il tempo del lettore nel giornale on line è brevissimo. Nel giornale cartaceo, per esempio il mensile di Qui Quotidiano, il lettore ha modo di approfondire le notizie con maggiore tempo e attenzione.



La cosa che ci ha incuriosito è stato innanzitutto il nome del giornale on-line. Tutte e tre le redazioni parlano di notizie del nostro territorio vastese. Possono essere chiamati Portali Territoriali Orizzontali, perché parlano di ogni tipo di notizie del territorio. Proprio per questo ZonaLocale ha scelto questo nome, perché le notizie di cui parla parlano di questa zona locale. Qui Quotidiano, parla delle notizie che stanno "Qui", e ne parla in modo "Quotidiano". Histonium.net, invece ha preso come riferimento l'antico nome della città di Vasto, per indicare la specificità delle notizie. Tutte e tre le redazioni hanno scelto questo tipo di impegno, per grande passione verso l'informazione, il giornalismo e per comunicare idee.



Il dr. Peppino Tagliente, il direttore responsabile di "Qui Quotidiano" parlando della passione verso il giornalismo , ci ha parlato di un grande giornalista vastese di 200 anni fa: Domenico Rossetti, fratello del grande Gabriele Rossetti, che nel 1812, diventò direttore della "Gazzetta di Parma".



Tutti e tre i giornali on line offrono un'informazione tempestiva, completa ed approfondita e partecipata, in quanto favoriscono la collaborazione diretta con i lettori. In ogni redazione ci sono molte persone che lavorano: il direttore editoriale, il direttore responsabile, il caporedattore, i redattori, collaboratori esterni, grafici, alcuni denominati web-master, fotoreporter, pubblicitari ed esperti del marketing.



Siamo tutti rimasti meravigliati dal fatto che i giornalisti lavorano molto, dalle 10 alle 16 ore al giorno. Hanno un compito complesso: controllano i comunicati stampa delle forze dell'ordine e/o del Comune; scelgono dalle agenzie di stampa le notizie più significative per il nostro territorio; approfondiscono le notizie con inchieste, interviste. Spesso hanno una rete di informatori che li avvertono in tempo reale di tutto ciò che accade o sta per accadere. I redattori sono sempre in giro per la città e il territorio, hanno sempre il telefonino acceso, per poter essere sempre informati di tutto ciò che accade ed essere presente lì dove c'è la notizia. Fotografano, scrivono l'articolo anche con il cellulare e la inviano immediatamente al giornale on-line, in modo che il lettore sia sempre informato in modo tempestivo di tutto ciò che succede.



Spesso sono anche i lettori che fanno segnalazioni o scrivono articoli. In tutte e tre le redazioni si da molto spazio alla voce dei lettori. Gli articoli sono quasi tutti brevi, perché nel formato on-line i lettori preferiscono una lettura veloce. Per scriverli i giornalisti impiegano , per gli articoli facili anche solo 10 minuti, ma per le inchieste più elaborate e complesse anche una settimana. Gli articoli più letti sono quelli di cronaca, soprattutto nera, le notizie di curiosità su persone di Vasto, notizie relative ai vari sport della nostra città. Le notizie sono quasi tutte relative al nostro territorio vastese, qualche volte sono provinciali, regionali e nazionali, se ci sono fatti, eventi che hanno dei collegamenti con Vasto.



Il dr. Peppino Tagliente ci ha detto che "Giornalisti si nasce", nel senso che bisogna innanzitutto saper comunicare, ma "Giornalisti si diventa", iscrivendosi ai corsi universitari o master specifici per il giornalismo. A volte basta la laurea e una gran passione verso il giornalismo, ci dice il dr. Antonio Cilli di Histonium.net. Giuseppe Ritucci di ZonaLocale, ci suggerisce di leggere molto, studiare bene le regole grammaticali e scrivere molto.



In ogni caso, dopo un periodo di apprendistato presso un giornale, cartaceo o on-line, ci si iscrive ad un albo di pubblicisti per i giovani giornalisti, e poi si può sostenere un esame e iscriversi all'albo dei giornalisti professionisti.



Tutti ci dicono che le notizie riportate nei vari giornali online sono per tutte e tre le redazioni sempre vere e verificate. Se qualche volta c'è qualche imprecisione, si fa una correzione nell'articolo oppure una smentita. L'articolo deve incuriosire, già dal titolo e dal sommario. Per motivi di velocità di lettura, l'occhiello nei giornali on line, è sparito. Il titolo deve essere d'effetto e l'articolo appassionato.



Il direttore editoriale di Histonium, dr. Antonio Cilli ci ha incuriosito parlando del diritto di cronaca, che consiste nel diritto che hanno i giornali web di pubblicare informazioni e foto di tutto ciò che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico. Ad esempio in qualsiasi manifestazione pubblica , politica o sportiva, o altro, i giornalisti hanno il diritto di pubblicare foto delle persone intervenute.

Un diritto nuovo è il diritto all'oblio significa che qualunque cittadino potrà chiedere di togliere dal web, da un motore, da un archivio pubblico di un giornale, il riferimento a un fatto personale che è successo in anni precedenti. Per esempio, una vecchia condanna o un'imputazione lieve. Mentre per condanne più importanti, il diritto all'oblio non potrà essere chiesto, rimane il diritto di cronaca.



In tutte e tre le visite siamo stati tutti molto attenti e interessatissimi a tutte le risposte dei vari direttori di redazione. E' stata una bellissima esperienza che ci ha dato l'opportunità di capire meglio come funziona una redazione e del lavoro complesso che fanno i giornalisti del nostro territorio, dai nostri studi ci sentiamo quasi pronti a diventare piccoli giornalisti! Tutte le redazioni ci hanno promesso che leggeranno con attenzione i nostri prossimi articoli e se saranno interessanti li pubblicheranno.



Gli alunni della quinta C e quinta D

Scuola primaria Spataro

Ist.Comprensivo n.1