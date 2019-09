Nella trasferta di Mola di Bari arriva la prima sconfitta in campionato per la BCC Vasto Basket, a dimostrazione che in questo campionato di serie C nessuna sfida può essere sottovalutata. I padroni di casa, dopo la batosta rimediata nell'ultima uscita a Maddaloni, riescono a condurre sempre la gara, anche quando i biancorossi sembrano poter spostare l'inerzia del match dalla loro parte.

Nel primo quarto si gioca punto a punto, con entrambe le formazioni che si scambiano la conduzione del gioco, sempre con un paio di canestri di differenza. E' Carulli, però sul finire del quarto, a segnare due liberi e una tripla che valgono il vantaggio.

Si riparte nella seconda frazione con Dipierro e Sergio che trovano il pareggio. E' qui che c'è il blackout in casa BCC Basket. Dal 24 pari si passa al 37-24. Uno break micidiale che finisce per spegnere troppo presto ogni velleità di rimonta. Si va al riposo lungo sul risultato di 37-26 per la Geofarma Mola.

Si torna sul parquet e sono ancora i padroni di casa a trovare il primo canestro. Coach Di Salvatore prova a far ruotare i suoi nella speranza di ricucire lo svantaggio. Ma quel break rimediato in precedenza si fa sentire. Il vantaggio dei pugliesi tocca anche i 21 punti (47-26). Ci provano i vastesi, con i primi canestri di Cimini, con Marinaro e con i liberi di Luca Di Tizio. Ma allo scadere della terza frazione i padroni di casa sono ancora avanti per 55-48.

Ultimi dieci minuti, con il Mola che cerca di conquistare una preziosa vittoria e Ierbs e compagni che tentano l'ultimo assalto. I vastesi si riavvicinano fino al meno tre, ma poi la stanchezza e qualche errore al tiro lasciano la strada spianata al Mola per la vittoria. Finisce 76-69 e arriva quindi la prima sconfitta stagionale per la BCC Vasto Basket. Un risultato che lascia amarezza per quei minuti di "buio" nel secondo quarto che poi si sono trascinati anche nel terzo. Ma la strada è ancora lunga e i biancorossi sapranno certamente rifarsi già nella prossima sfida in casa della Bls Lanciano.

Geofarma Mola: Rotolo (10 punti), Mazzotta (28), Carulli (16), Brunetti L.(13), Ciocca (5), Brunetti T, (0), Moschettini (0), Maietta (0), Clemente (2), Giachetta (2)



BCC Vasto Basket: Di Tizio (10), Di Lembo (16), Dipierro (11), Marinaro (14), Sergio (10), Cimini (8), Delli Quadri (0), Ierbs (0), Di Paolo (0), Maggio (0)