La Tullio Academy, scuola di arti Marziali, Cultura e Discipline Orientali, il 4 novembre prossimo, organizza il primo Corso di Giudici di gara per il settore Sanda e Kickboxing a Casalbordino. Il corso, di carattere nazionale, patrocinato dal comune di Casalbordino ed in collaborazione dell’ AMI (Arti Marziali Italia), è il primo appuntamento mirato a formare le varie figure necessarie allo svolgimento delle gare di Sanda e Kickboxing.



Il programma della giornata prevede oltre alla parte teorica anche quella pratica, nella quale il corsista è seguito personalmente dai maestri Rocco Sergio Tullio (Presidente Tullio Academy) e Silvio Matelicani (Presidente AMI). Il maestro Tullio, organizzatore, ha dichiarato: "Il nostro intento è quello di avere un corpo arbitrale all’interno dell’associazione che potrà essere impiegato oltre che nella nostra gara FU JOW che ricordo, già alla seconda edizione è diventata un punto di riferimento dell’intero panorama marziale, sarà impiegata in altri eventi del settore e nelle varie specialità. Infatti il corso ha previsto la formazione di ben tre figure arbitrali e cioè direttori di gara, Giudici di pedana e Giudici centrali. Potrei affermare che è un caso forse unico in Italia tra tutte le scuole e federazioni di queste discipline. Naturalmente la formazione continuerà costantemente con applicazioni sul campo, tanto che gli aspiranti faranno subito un affiancamento a giudici di gara di provata esperienza fra una settimana ad una gara organizzata dall’AMI".



All’appuntamento, sarà presente anche il sindaco Remo Bello che porterà i saluti dell’amministrazione, accompagnato dall’assessore allo sport Amedeo Nanni.