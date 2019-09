Dopo la roboante vittoria di giovedì contro il Moscufo la Vastese ospita la Flacco Porto Pescara, formazione che si trova attualmente in quartultima posizione in classifica con 8 punti, ottenuti con due vittorie e due pareggi. Negli ospiti mancheranno per squalfica l'allenatore Febo, Pierfelice e Rapino.

I biancorossi stanno attraversando un buon momento di forma, si punta a vincere anche oggi per agganciare la vetta, in attesa degli altri risultati. La capolista Acqua&Sapone va a giocare contro il Tre Ville, mentre la Virtus Ortona, che ha gli stessi punti della Vastese, sfiderà a Sambuceto la Folgore.

Saranno assenti Avantaggiato, ancora alle prese con un infortunio e Piermattei che sarà sostituito da un altro fuoriquota, mentre Sputore rientra dalla squalifica. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 con Marconato in porta, Irmici e Baldini centrali, La Guardia e Tartaglia sugli esterni, a centrocampo Luongo, Vicentini e Di Santo, in avanti Aquino, Della Penna e Soria.