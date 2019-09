A sentire il Presidente Sebastiani sembrano proprio non esserci dubbi: se il Pescara non conquisterà l’intera posta in palio contro il Parma, Stroppa verrà sollevato dall’incarico. Un rapporto mai decollato e precipitato dopo le ultime prestazioni sconcertanti dei biancazzurri, battuti anche dal Chievo nel turno infrasettimanale per 2-0. Nelle ultime quattro gare 0 gol fatti e 6 subiti, ruolino di marcia che preoccupa non tanto per i risultati quanto perché quello “zero” è frutto di una totale assenza di manovra, di gioco e di idee. E, diciamocelo francamente, questo Pescara non peccherebbe di qualità nella costruzione, con i vari Weiss, Celik, Quintero e perché no anche i generosi Cascione e Nielsen. Le formazioni via via presentate da Stroppa hanno sempre lasciato diverse perplessità, confermate poi dalle prestazioni offerte. Certo è che in un ambiente già saturo di tensione non giova porre un ultimatum di questo tipo, né all’interessato né tantomeno alla squadra. All’Adriatico arriva l’ottimo Parma di Donadoni, che già l’anno scorso concluse con un settimo posto (al di là di ogni aspettativa) e quest’anno si sta confermando grazie anche alla ritrovata vena realizzativa di Amauri. Serve un Pescara tonico, determinato e arrembante, tutto il contrario di quello “ammirato” finora: per farlo il coach pescarese sembra voler puntare sulla difesa a tre tanto in voga nella massima serie italiana (Conte, Stramaccioni, Mazzarri e ultimamente anche Allegri), Abbruscato al centro dell’attacco con Weiss e Quintero a supporto. Probabile formazione : 3-4-2-1 : Perin; Cosic, Capuano, Bocchetti; Zanon, Blasi, Cascione, Modesto; Weiss, Quintero; Abbruscato. All.: Giovanni Stroppa.



Ritrova punti e carattere la Virtus Lanciano contro il Livorno candidato alla promozione. Al “Biondi” un gol in extremis di Volpe permette agli uomini di Gautieri di uscire imbattuti, pareggiando la rete siglata nella prima frazione da Belingheri. Un pareggio meritato per i rossoneri, che hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo come nelle prime giornate di campionato, malgrado le pesanti assenze difensive di Leali, Almici e Amenta. La posizione in classifica resta sempre complicata, ma già oggi con il Vicenza si può provare a risalire la china. La trasferta non è delle più agevoli, Gautieri recupera in difesa il solo Leali mentre sarà ancora assente D’Aversa. Consola il fatto che anche il Vicenza ha diverse assenze di rilievo, ma bisognerà guardarsi da una coppia-gol come Plasmati e Malonga. Probabile formazione : 4-3-3 : Leali; Aquilanti, Rosania, Scrosta, Mammarella; Volpe, Paghera, Vastola; Falcinelli, Fofana, Testardi. All.: Carmine Gautieri.



Scendiamo in Seconda Divisione, dove si disputa il primo derby abruzzese della stagione, l’attesissimo Chieti-Teramo all’Angelini. I ragazzi di De Patre, dopo un periodo nero, hanno ritrovato la vittoria espugnando l’Augusto Bisceglia di Aversa con gol del redivivo De Sousa, mentre il Teramo è incappato in una pesante battuta d’arresto casalinga contro il modesto Hinterreggio. Un derby che saprà dire molto su entrambe le squadre. Va in Toscana L’Aquila Calcio, l’avversario è il Borgo a Buggiano che ristagna nei bassifondi della classifica: Ianni è a caccia della prima vittoria dopo il suo ritorno in rossoblu, L’Aquila vuole scrollarsi di dosso la pareggite e cominciare ad ottenere punti pesanti per inserirsi nel lotto dei playoff.



In Serie D impegni casalinghi ma molto duri per l’Amiternina, che ospita l’Agnonese, e per l’Angolana che se la vedrà con una delle due capoliste, il San Cesareo. Sfida delicata anche per il San Nicolò contro l’Astrea: in settimana i teramani hanno ufficializzato l’arrivo dell’esperto difensore centrale Sandro Porchia. Punti salvezza in palio tra Fidene e Celano, per i marsicani una gara da non sbagliare se si vogliono coltivare speranze di salvezza diretta.



Ottava di andata nel girone B di Prima Categoria, spicca lo scontro al vertice tra Borrello e Real San Salvo, con i sansalvesi che proprio domenica scorsa hanno spodestato al comando la truppa di Anzivino, sconfitta a Scerni dal San Giacomo. Pronti all’assalto Real Tigre (a Monteodorisio) e la Casolana, che attende il astelfrentano. Incroci intriganti quelli di Scerni-Audax e Fossacesia-Casalbordino, il Quadri vuole la prima gioia sul campo del Trigno Celenza.



Anche in Seconda Categoria è al comando una squadra di San Salvo, lo Sporting, che ospita sul suo campo il deludente Pollutri. Il Furci spera in un passo falso della capolista ma dal canto suo dovrà vincere a San Buono, un esito tutt’altro che scontato. Un Montalfano in apparente ripresa ospita il Cupello United, gare interne per Gissi e Roccaspinalveti, sfida della disperazione tra Torrebruna e Fresa.



Nella Terza Categoria Vasto la capolista Valle del Treste Liscia è alla ricerca del poker dopo tre vittorie consecutive: l’avversario di turno (Lupi Marini) è però tra i più ostici del girone. Montalfano e Carpineto inseguono a 7 punti e se la vedranno con Dinamo Roccaspinalveti e Carunchio, che condivide l’ultimo posto con il Real Alto Vastese desideroso di riscatto a Guilmi. Chiudono il quadro Casalese Team – Lentella e Casalanguida – Virtus.



Nella Juniores d’Elite è eccellente il cammino del Vasto Marina, vincente anche con la Virtus Cupello (2-1) e secondo in classifica ad un punto dalla battistrada Casalincontrada 2002: prova del nove lunedì a San Salvo con l’A.S.D. che occupa la terza posizione. Nella Juniores Chieti la Vastese 1902 affronterà il Guardiagrele.



Il girone B degli Allievi Regionali vede due testacoda, con Poggio degli Ulivi e Virtus Vasto che affrontano in trasferta Penne e Spal Lanciano. In netta crescita la Bacigalupo che può ottenere altri punti importanti a Francavilla.



Giornata attesissima nei Giovanissimi Regionali con la supersfida tra le due compagini prime in classifica: è tutta da gustare Bacigalupo – D’Annunzio Marina, appuntamento oggi alle 15:45 presso il campo della 167. Dopo l’ottimo punto di Casoli, la Virtus Vasto ne vuole tre: arriva il Penne, provarci è d’obbligo!



Roberto Naccarella