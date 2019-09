E' in programma nel pomeriggio alle ore 15.00 la sfida Asd Virtus Cupello-Francavilla. Dopo la pesante sconfitta subita sabato scorso i padroni di casa non possono permettersi di commettere errori. Recuperato pienamente Mileno, che si è allenato con il gruppo, non ci sarà invece Perazzoli ancora squalificato. Il Francavilla viene da un risultato positivo avendo battuto in casa il Guardiagrele, inoltre ha tesserato un portiere di categoria superiore, Luca Cornacchia. Entrambe le squadre hanno tre punti in classifica.

Si preannuncia una partita avvincente, dal risultato incerto. In settimana il presidente Luigi Meninni si è fatto sentire raggruppando tutti i giocatori e chiedendo loro il massimo impegno per questa gara e per le successive. Sono tutti in discussione, allenatore compreso. Un'ulteriore sconfitta potrebbe aprire una crisi profonda in casa Virtus e questo non deve accadere. Dalla squadra oggi ci si aspetta il massimo impegno.