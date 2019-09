Questa mattina a Vasto l'Associazione Amici di Zampa, con la collaborazione ed il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Farmina, ha organizzato in piazza Marconi, la Prima Giornata del Cane. Evento dedicato al rapporto uomo animale e alla conoscenza di quanto è utile per la salute, la sicurezza e il benessere del cane.

Presenti i veterinari della ASL Lanciano-Vasto-Chieti e gli addestratori comportamentali che hanno risposto alle domande degli interessati. Un appuntamento utile per i padroni che hanno ricevuto risposte ai loro dubbi e consigli per migliorare il loro rapporto con gli animali.