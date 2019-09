La reliquia del sangue del Beato Giovanni Paolo II sarà esposta in via straordinaria nella Parrocchia di San Paolo Apostolo a Vasto dal 9 al 18 Novembre prossimo, portata a Vasto da Mons. Slawomir Oder, Postulatore nella causa di beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Giovanni Paolo II.



Evento voluto dall’Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto Mons. Bruno Forte, rientra nel programma delle proposte diocesane per vivere l’Anno della Fede, aperto dal Santo Padre Benedetto XVI l’11 ottobre appena trascorso. Il Maestro Balljana – scrive il Cardinale di Cracovia Stanislaw Dziwisz, già segretario personale di Karol Wojtyla – ha realizzato il reliquiario dopo aver assistito ai funerali del Pontefice.



Il reliquiario è infatti opera dello scultore trevigiano Carlo Balljana, all’interno di questo è incastonata l’ampolla con il sangue di Giovanni Paolo II, prelevato al fine di effettuare delle analisi il 2 Aprile 2005 (giorno della morte di Giovanni Paolo II).



La caratteristica principale della reliquia è che oltre ad essere del Beato, ad oggi il sangue non si è coagulato mantenendo il proprio colore naturale. La scena rappresentata sul reliquario è quella dei funerali del Papa il Vangelo aperto al vento che ne girava le pagine, fino a chiuderlo completamente.



Quel Vangelo ora rappresentato riaperto è per dire che la testimonianza di Giovanni Paolo II continua a parlare al cuore degli uomini.



Venerdì 9 Novembre alle ore 17.00 nella Chiesa di San Paolo Apostolo a Vasto è prevista l’accoglienza, a seguire rimarrà sempre custodito da qualcuno (volontari ed associazioni locali) fino a Domenica 18 Novembre.



Per qualsiasi aggiornamento e maggiori informazioni consultare il sito della Diocesi di Chieti-Vasto: www.chieti.chiesacattolica.it

Angelo Marzella