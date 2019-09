"Tu conosci Gaetano?". Con questo pretesto il rapinatore si è avvicinato. "Non ho neanche fatto in tempo a girarmi e rispondere: Gaetano chi? Mi aveva già messo la mano sulla bocca per evitare che urlassi". La vittima della rapina di via Maddalena racconta l'agghiacciante esperienza che si è trovata a vivere ieri sera. Stamani esce da quello stesso androne del palazzo dove ieri l'aspettava l'aggressore, mentre il complice era seduto a un muretto di fronte, nel porticato di un laboratorio artigianale che si trova proprio all'angolo con via dei Conti Ricci.

Il racconto - "Ho chiuso alle 20.10. Non chiudo mai a quell'ora. Se avessi aspettato un po', forse non mi sarebbe successo niente", racconta D., questa l'iniziale del suo nome, unica lettera che ZonaLocale.it pubblicherà per proteggere la privacy della vittima della violenta rapina.

"Già mercoledì avevo visto due persone dall'aria sospetta nello stesso punto. Ho notato queste due persone e mi sono insospettita. Una voce dentro di me mi ha spinto a prendere le chiavi di casa e a metterle in tasca, non nella borsa. Appena sono passata, ho visto che uno dei due mi seguito. L'altro stava davanti al portone. Mi hanno raccontato che aveva anche suonato al citofono per chiedere a un inquilino di aprirgli la porta. Probabilmente volevano derubarmi dentro il palazzo, incuranti del fatto che questo è un condominio grande e pieno di famiglie e ad un orario in cui molte persone scendono a buttare l'immondizia. Appena mi sono avvicinata alla porta, ho sentito che mi chiedeva: Tu conosci Gateano? Era straniero. Non ho neanche fatto in tempo a girarmi che mi aveva già messo la mano sulla bocca. Mi hanno buttato a terra e preso la borsa. Ma dentro non c'erano soldi. La cosa che vale di più è il cellulare". Per il resto effetti personali e documenti. "Per fortuna avevo messo in tasca le chiavi di casa. Se le avessi riposte nella borsa, ora sarebbero nelle loro mani".

Dall'altra parte della strada stava uscendo dalla pasticceria Pannamore Stefano Moretti, perito infortunistico che ha il suo studio a una ventina di metri dal luogo in cui è accaduto l'inquietante episodio. "Ho detto a mia figlia di aspettarmi e ho attraversato. I due rapinatori hanno scavalcato il muretto del recinto laterale del condominio e sono scappati verso le campagne attraverso la stradina che costeggia i palazzi. Se fossi arrivato 10 secondi prima, li avrei afferrati. Ora mi rivolgerò al prefetto di Chieti, Fulvio Rocco De Marinis, e al ministro dell'Interno. In questa città ormai è allarme sicurezza".

I familiari della giovane donna si sono precipitati sul posto. Una volta giunta al 112 la richiesta di aiuto, i militari della caserma di piazza Dalla Chiesa hanno inviato una pattuglia. Gli uomini del capitano Giancarlo Vitiello ora acquisiranno i filmati registrati dalle telecamere del laboratorio artigianale annesso alla pasticceria. I malviventi hanno agito a volto scoperto. I carabinieri li cercano per assicurarli alla giustizia.