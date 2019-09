La seconda Festa della creatività nel segno di Bruno Munari. L'appuntamento organizzato dal laboratorio Creta Rossa, con la collaborazione di Lions Club Vasto Host, Lions Club New Century, Consorzio Vasto in Centro e il patrocinio del Comune, ha preso il via ieri, con il convegno "Bruno Munari", tra didattica e creatività". E' stata Michela Monteodorisio ad introdurre l'intervento di Dario Valli, del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza, uno dei luoghi per eccellenza dove lo stile munariano trova compimento: "L'esperienza è più importante del risultato finale".

Un convincimento che deve trovare necessariamente applicazione in chi ha la responsabilità dell'educazione dei bambini. Ma non solo nell'educazione dell'infanzia trova riscontri il credo di Munari. Ecco perchè la presenza dei giocani designers pescaresi Elisabetta Di Bucchianico e Dario Oggiano, ha aperto nuovi scenari davanti agli occhi dei presenti.

Sono stati in tanti, molti tra educatori ed insegnanti, a partecipare all'incontro svoltosi nella sala conferenze degli ex Palazzi scolastici di Vasto. "Al termine degli interventi dei relatori -ha spiegato Giuseppe Buono, ideatore della manifestazione- i partecipanti si sono messi all'opera con scritte e disegni. E' stato molto bello".

Si prosegue oggi pomeriggio, con tanti appuntamenti dedicati ai bambini (e non solo). Da piazza Diomede a paizza del Popolo, confidando nella clemenza del tempo, sarà un tripudio di colori e attività, con i laboratori organizzati dalle scuole, enti e associazioni che partecipano alla Festa della Creatività. Ancora per oggi, sia online che presso la sala Mattioli, sarà possibile votare per il laboratorio più originale.

