20 “eterne ragazze”, divenute per lo più “nonne”, si sono ritrovate lo scorso giovedì 25 ottobre, dopo aver trascorso l’ultimo anno di scuola insieme, all’istituto magistrale Romualdo Pantini di Vasto, "appena" 50 anni fa. E come cinquant’anni fa, con la stessa voglia di stare assieme, hanno partecipato alla Santa Messa presso il santuario della Madonna dell’Incoronata, per poi ritrovarsi all’Hotel Acquario a Vasto Marina per una conviviale.



In questa giornata indimenticabile le "eterne ragazze" non hanno solo evocato con nostalgia i momenti passati, ma soprattutto hanno gridato la fierezza e il coraggio di portare avanti gli stessi valori umani e religiosi, appresi in famiglia, in parrocchia e, insieme, all'istituto Romualdo Pantini. Gli stessi valori sono stati quindi trasmessi prima ai mariti e ai figli e poi ai nipoti, oltre che ai colleghi e ai tanti alunni che hanno avuto la fortuna di avere molte di queste "eterne ragazze" come insegnanti.



Un vero esempio di vite, piene e semplici, vissute testimoniando la bellezza del servizio, silenzioso ma efficace, a favore del prossimo. Grazie a tutte e ai vostri insegnanti. Ecco l'elenco delle “eterne ragazze” della quarta A (1962):

ALTIERI MARIA GRAZIA;

BELLETTI GIOIA;

BUDANO ANNA MARIA;

CINQUINA ADA

CINQUINA NICOLETTA

CORDONE AMALIA

CORVINO IOLANDA

D'ARCURZIO IOLE

DEL NEGRO AURORA

D'ERMA MARIA SPINA

DI FONZO RACHELE

DI PALMA GINA

DI PETTA MARIA

DI ROCCO SPINA

DI VITO VINCENZA

FALCONE LINDA

FICHICELLI MARIA

GABRIELE ROSINA

LATTANZIO GRAZIA

LUCCI PUPETTA

MARIANI ELENA

MASTOFRANCESCO MARIA ANTONIETTA

MIRI GIOVINA

OBINO ANNA MARIA

PALAZZO GIOVANNA

POLLUTRI MARIA

PALOMBO RINA

TILLI ADALGISA

TILLI ANNA MARIA

TOLENTINO SERAFINA

TOSTO SILVANA