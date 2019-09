La Filctem Cgil Abruzzo ha proclamato 4 ore di sciopero in aggiunta alle 4 decise dalla Cgil a livello nazionale per il 14 novembre prossimo. Oltre novemila (9.300), secondo i dati in possesso del sindacato, i posti di lavoro persi in Abruzzo negli ultimi quattro anni nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero. Si sommano, rende noto il sindacato, agli oltre 9 milioni di ore di cig dei primi nove mesi del 2012.

Il Vastese - "Nella provincia di Chieti esistono tante realtà produttive in forte crisi. Servono tanti investimenti pubblici e privati per un piano del lavoro e di rilancio. Bisogna fare un buon contratto per avere salari dignitosi e diritti costituzionali in tutti i luoghi di lavoro (regole, diritti e libertà). Chi utilizza la crisi per schiavizzare i lavoratori e non li fa lavorare in sicurezza, non merita di stare in un consesso civile", afferma Mario Codagnone, segretario provinciale della Fiom-Cgil.

"La preoccupazione che centinaia di lavoratori possano perdere il posto di lavoro è fortemente presente anche nel Vastese. Troppe situazioni di sofferenza e ritardi di pagamenti degli stipendi che fanno vivere in forte difficoltà tante famiglie. La nostra battaglia è finalizzata a evitare i licenziamenti. Con la fine dell’utilizzo della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, possiamo e dobbiamo far utilizzare dalle imprese i contratti di solidarietà per salvaguardare l’occupazione e permettere alle aziende di investire su piani di rilancio produttivo.

Oltre alla trattativa in corso con la Denso su come poter utilizzare i contratti di solidarietà, è aperto un confronto con la Robotec e la Gir Sud di Gissi (circa 200 dipendenti, a maggioranza donne) per applicare anche in queste aziende i contratti di solidarietà, data la situazione sempre critica sul piano dei volumi produttivi e per far lavorare tutti senza nessun licenziamento", è la soluzione-tampone individuata da Codagnone.

"Al di là della necessità di un ruolo più forte delle Istituzioni sul tema del lavoro, degli investimenti e del miglioramento delle infrastrutture, le imprese, a cominciare da quelle più grandi, devono continuare a fare sacrifici e rinunciare a parte dei loro profitti per consolidarsi nei nostri territori; non devono delocalizzare le attività".