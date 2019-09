Si è svolta questo pomeriggio la tradizionale concelebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Bruno Forte con tutti i sacerdoti della città, per onorare la memoria di tutti i defunti che riposano nel cimitero di Vasto. Una celebrazione particolarmente sentita in città, con tanti fedeli che si sono raccolti anche oggi nel piazzale del camposanto vastese per partecipare con la preghiera alla celebrazione.

Come da tradizione ad animare la messa sono stati i giovani dell'Oratorio salesiano di Vasto, che poi hanno visitato le tombe dei loro cari defunti, prima di radunarsi nella struttura di via San Domenico Savio per vivere il momento della "castagnata", che ricorda un episodio della vita di Don Bosco.

Durante l'omelia, monsignor Forte ha indicato lo stile con cui i cristiani devono vivere il passaggio dalla vita alla morte, con la sofferenza di chi perde una persona cara alleviata dalla certezza della vita eterna.

Prima della benedezione finale ha voluto estendere a tutti i fedeli della diocesi la benedizione speciale concessa da Papa Benedetto XVI, da lui incontrato in occasione del Sinodo dei Vescovi. E' stata anche l'occasione per ricordare l'appuntamento importante che vivrà la città di Vasto con la presenza della reliquia del Beato Giovanni Paolo II, presente nella Chiesa di San Paolo Apostolo dal 9 al 18 novembre.