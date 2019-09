Tragedia nelle campagne di Carunchio, dove stamani Angelo Battista, un uomo di 60 anni è morto schiacciato da un mezzo agricolo che stava azionando in campagna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. "Quando siamo arrivati non c'era più nulla da fare. L'uomo era già morto", spiega l'ufficiale di servizio presso il Comando provinciale di Chieti dei vigili del fuoco. Battista, che abitava in paese, era molto conosciuto a Carunchio. La drammatica notizia ha scosso l'intera comunità del piccolo centro dell'Alto Vastese. Dell'avvenuto decesso è stata informata la magistratura di Vasto. Essendo certe le cause del dramma, l'autopsia non si farà. Angelo lascia la moglie Palmina e le figlie Sabrina e Valentina. Domani pomeriggio don Alberto Di Crescenzo celebrerà il funerale nella parrocchia di San Giovanni Battista.

La prima notizia - Un incidente agricolo si è verificato stamani a Carunchio. Alle 9.35 una squadra di vigili del fuoco è uscita dalla caserma di via Madonna dell'Asilo per raggiungere il piccolo centro dell'Alto Vastese. Allertato anche il 118, che sta inviando sul posto un'ambulanza. Al momento i soccorritori non si sbilanciano sulla gravità dell'accaduto. "Dobbiamo prima verificare sul posto", dicono dalla sala operativa dei pompieri.