Il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, intervenga per arginare la criminalità a Vasto. Lo chiede Riccardo Alinovi, referente locale dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino.

“A Vasto l’emergenza sicurezza ha raggiunto livelli stratosferici. Non è più tollerabile che Prefettura e Questura continuino a dichiarare che in città non v’è emergenza sicurezza”.

Secondo l’ex vice presidente del Consiglio comunale, la situazione è grave, ma “il silenzio assordante delle istituzioni è ancor più grave. Non si può continuare a far finta che il problema non esista. Bisogna agire e pure in fretta.

E agire per noi significa dotare tempestivamente le zone calde di Vasto di polizia h24 e utilizzare anche il corpo dei vigili urbani per la prevenzione e la sicurezza. Codici ritiene che l’assessore Olivieri dovrebbe mettere a disposizione del vicequestore Cesare Ciammaichella i vigili urbani preparandoli anche a svolgere il servizio notturno, cosa che già accade in altre città”.

Alinovi chiederà l’intervento del ministro dell’Interno, Anna Maria Cancellieri: “Credo sia arrivato il momento di mettere mano in maniera seria alla politica della sicurezza cittadina se non vogliamo che la nostra città raggiunga un punto di non ritorno.

Nei prossimi giorni contatterò telefonicamente il segretario nazionale di Codici, avvocato Ivano Giacomelli chiedendogli di voler conferire con il Ministro dell’Interno per rappresentare l’emergenza sicurezza che sta vivendo Vasto ormai da troppo tempo". Più in generale, "Troviamo diversi casi di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite ad opera delle mafie del sud Italia o delle organizzazioni criminali che sempre con maggiore facilità possono disporre di ingenti quantità di denaro da reinvestire. Queste, infatti, hanno da diverso tempo individuato l’Abruzzo come un territorio ottimale per investire i loro proventi nell’acquisto di terreni, immobili, attività commerciali e imprese, poiché la nostra regione essendo considerata di non vaste dimensioni con una posizione ottimale per i collegamenti verso altri territori e percepita in generale come un territorio dall’apparenza tranquilla sotto il profilo criminale e con una popolazione poco propensa a denunciare eventuali episodi di sospetta illegalità".