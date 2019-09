E´ probabilmente la partita più attesa di questo fine settimana nei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi: sabato 3 novembre dalle ore 15.45 tutti gli occhi saranno puntati sul campo della zona 167 di Vasto, dove andrà in scena lo scontro al vertice tra la Bacigalupo Vasto e la D'Annunzio Marina, valido per l'ottavo turno del campionato regionale giovanissimi girone B. Le due squadre, entrambe a quota 19, occupano in coabitazione la testa della classifica: il match non sarà decisivo, ma sicuramente molto importante ai fini della qualificazione alle semifinali regionali. Ruolino di marcia identico per vastesi e pescaresi, che hanno all´attivo 6 successi e 1 pareggio ottenuti in queste prime 7 giornate.



La Bacigalupo, dopo la collaborazione nata con la Virtus Vasto, ha dovuto formare e rodare la nuova squadra che è stata anche privata di alcuni elementi passati ai campionati nazionali, così come la D'Annunzio Marina che ha perso il talento Mele (ora al Pescara e convocato anche nella nazionale italiana under 15): le due squadre comunque sono partite benissimo in campionato e, sfruttando anche un calendario non impossibile, si giocano ora il primo posto in classifica nello scontro diretto della 167 di Vasto.



Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.45 di sabato 3 novembre: l'invito rivolto a tutta la città è quello di venire a sostenere i giovani vastesi che, grazie anche al grande progetto per il settore giovanile nato tra Bacigalupo e Virtus Vasto, stanno lottando per obiettivi ambiziosi e importanti. Assistiamo insieme a una bellissima giornata di sport e di festa che vede protagonista la città di Vasto: dalle ore 15.45 tutti al campo della zona 167 a sostenerli, forza ragazzi dimostrate il vostro valore!