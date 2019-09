E' di due feriti il bilancio del violento litigio scoppiato stanotte fuori da un locale da ballo di Vasto Marina. Due giovani, uno di Vasto e l'altro di Termoli, hanno avuto la peggio, riportando lievi contusioni e ferite giudicate guaribili in 3 e 5 giorni dai medici dell'ospedale San Pio da Pietrelcina.

"C'è stato un parapiglia tra ragazzi, che si sono prima presi a parolacce e poi sono venuti alle mani", spiegano gli agenti del Commissariato di via Bachelet, che al momento preferiscono non sbilanciarsi sulla dinamica dei fatti. "Complessivamente sono rimaste coinvolte quattro persone, una delle quali era estranea al litigio, ma è intervenuta solo ed esclusivamente per separare i contendenti".

Chi ha assistito alla scena ha chiamato il 113 attorno alle 3 di notte. Una volta giunta sul posto la pattuglia ha trovato i due feriti. Gli investigatori stanno cercando di risalire attraverso le testimonianze dei presenti per risalire all'identità delle altre due persone coinvolte nell'episodio accaduto in nottata, ricostrurne la dinamica ed individuare le reponsabilità. Al momento, la polizia non ha denunciato nessuno. La denuncia d'ufficio scatta dai 20 giorni di prognosi in su. Altrimenti, si procede su querela di parte. Gli agenti stanno cercando in queste ore di fare piena luce sulla vicenda.

Anche lo scorso anno nella notte di Halloween a Vasto si verificò un atto di violenza: un ventenne fu picchiato con un tirapugni in corso De Parma. Al termine delle idagini, svolte anche con l'ausilio delle immagini registrate dalla videosorveglianza di un locale del centro, la polizia denunciò a vario titolo 4 persone, tra cui il giovane rimasto ferito.

Malori nella notte di Halloween - Il maltempo ha rovinato la festa di Halloween. I locali che erano pronti a dare il via alla musica all'aperto sono stati costretti a disdire gli appuntamenti. Poca gente in giro nella notte delle streghe. Era inevitabile, viste le condizioni meteo sfavorevoli.

Ma si è festeggiato ugualmente, più nelle abitazioni private che in bar e pub. E in tre feste private qualcuno ha mangiato tanto e bevuto troppo, visto che in nottata a Vasto e alla marina tre persone sono state costrette a ricorrere a cure mediche urgenti. Dopo aver alzato il gomito si sono sentite male, facendo preroccupare i commensali. Al pronto soccorso sono state praticate loro le cure del caso.