Si gioca oggi pomeriggio alle 14.30 per il turno infrasettimanale del campionato di Promozione girone B. In campo per la decima giornata Vastese e Moscufo. All'Aragona arriva un avversario da non sottovalutare, gli ospiti sono infatti al quinto posto in classifica, subito dopo i biancorossi, con 17 punti, hanno vinto 4 partite, ne hanno pareggiate 5, non hanno ancora mai perso e hanno subito solo 4 gol.

La squadra di Vecchiotti dovrà fare a meno di Sputore squalificato ancora per una giornata e di Avantaggiato reduce da un infortunio, gli altri sono tutti a disposizione. In porta ci sarà Marconato, la difesa dovrebbe essere a quattro con Baldini e Irmici centrali, Piermattei e uno tra Triglione e Napolitano, centrocampo con Luongo e Vicentini centrali come a Sambuceto e Di Santo e La Guardia sugli esterni, in avanti Aquino e Della Penna, con Soria in ballo per una maglia da titolare.

La Vastese 1902 ha comunicato l'apertura della prevendita presso EventoGioco, punto Scommesse Ippiche e Sportive in via delle Croci 117, dove è possibile acquistare i bliglietti per le partite interne ai soliti prezzi: 10 euro per la tribuna e 5 euro per curve e distinti.

Il prossimo turno, in programma domenica, sarà ancora in casa per la Vastese che ospiterà la Flacco Porto Pescara.