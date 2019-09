Vince 5-0 la Vastese all'Aragona contro il Moscufo, squadra che prima di questa gara non aveva mai perso e in totale aveva subito solo 4 reti. I gol portano le firme di Aquino al 5' e al 28, Della Penna al 8' e al 40', tutte nel primo tempo, mentre nella ripresa chiude i conti Soria che al 12' segna il definitivo 5-0. Ospiti mai in partita, Marconato non impegnato. Nella squadra ospite parte dalla panchina il figlio dell'ex capitano e bandiera della Vastese Giorgio Castorani. Da segnalare in tribuna la presenza di Mario Lemme e Nicola Della Penna. Si sono invece accomodati in curva Tobruk gli infortunati Avantaggiato e Di Foglio insieme allo squalificato Sputore. Con la doppietta di oggi Aquino arriva a quota 6 gol complessivi, Della Penna a 5.

La cronaca. Il primo tiro della partita è di Soria al 2', ma finisce alto, poi al 5' arriva il vantaggio: Della Penna impegna Orcetti che non trattiene, la palla schizza in alto, arriva Aquino che colpisce di testa e segna, tre minuti dopo su un cross dalla sinistra di Vicentini Della Penna raddoppia. Gli ospiti sono già al tappeto e non provano nemmeno a reagire, la Vastese non si accontenta e continua ad attaccare. Al 11' Vicentini serve Soria sulla sinistra che si accentra, avanza verso la porta, lascia partire un tiro a giro che non crea problemi al portiere avversario. Al 19' un colpo di testa di Luongo va a lato. Al 28' bella azione di Soria dalla sinistra avanza mette in mezzo per Aquino che non ha difficoltà a buttarla di nuovo dentro. Al 40' un rinvio di Marconato viene stoppato da Aquino che si gira e serve Della Penna scavalcando la difesa avversaria, l'attaccante si ritrova solo e in buona posizione e non fallisce. Si va al riposo sul 4-0 per i padroni di casa.

Nella ripresa al 2' c'è un altro tiro di Soria che vuole mettere la propria firma sul tabellino dei marcatori e ci riesce al 12' quando parte da centrocampo dopo un altro rinvio di Marconato e di prepotenza supera Puca in velocità sulla destra, si accentra e lascia partire una botta secca e precisa che vale il 5-0. Lo stesso Soria è di nuovo protagonista al 21' in un'azione simile, che però si svolge sulla sinistra, ma in questa occasione Orcetti para. Al 28' ci prova anche La Guardia, ma il suo tiro-cross finisce fuori. Al 36' nonostante il risultato ormai acquisito, si scaldano gli animi, più in tribuna che in campo, Alberico è a terra e viene colpito da una tacchettata di Ettore Di Fabio, ristabilita la calma, almeno in campo, si prosegue. Al 38' si vedono in avanti gli ospiti con un colpo di testa di Basile che finisce fuori.

La Vastese porta a casa tre punti meritati e per la seconda partita consecutiva non subisce gol, dopo averne preso almeno uno in tutte le gare giocate quest'anno, a parte l'andata di Coppa Italia a Cupello. Marconato, anche se poco impegnato, si è rivelato utile sia con i lanci lunghi che a mantenere ordinata e nelle giuste posizioni la difesa. E' evidente che la sua presenza dia maggiore tranquillità non solo al reparto arretrato, ma anche al resto della squadra. Positiva la prova di Vicentini che oltre all'assist per il secondo gol, ha dimostrato di trovarsi a suo agio anche in mezzo al campo. I biancorossi con questa vittoria salgono a quota 22 punti, al secondo posto in classifica insieme alla Virtus Ortona e a due sole lunghezze dalla capolista Acqua&Sapone del mister Giuseppe Naccarella. Prossima partita domenica alle 14.30 in casa contro la Flacco Porto Pescara.



Tabellino

Vastese-Moscufo 5-0 (4-0)

Reti: 5' e 28' Aquino, 8' e 40' Della Penna, 12' st Soria

Vastese: Marconato, La Guardia, Piermattei, Luongo, Irmici (10' st Vino), Baldini, Della Penna (19' st Alberico), Vicentini, Aquino (15' st Napolitano), Soria, Di Santo. A disposizione: Garibaldi, Triglione, Tartaglia, Di Laudo. Allenatore Vecchiotti.

Moscufo: Orcetti, Novelli, Puca, Di Fabio G., Massa Sousa, Di Fabio E., Bottini (17' st Basile), Luciani, Di Meo, De Collibus (2' st Cappelletti), Russo (26' st Castorani). A disposizione Dell'Arciprete, Pace, Colagrande, De Amicis. Allenatore D'Agostino.

Arbitro: Terzini di Pescara (Di Cino e Ferrante di Lanciano)

Ammoniti: Aquino (V), Novelli (M)





I risultati. Acqua&Sapone-Penne 1-0, Flacco Porto-Tre Ville 1-2, Lauretum-Amatori Passo Cordone 2-1, Sambuceto San Paolo-Vis Ripa 1-0, Spal Lanciano-Folgore Sambuceto 1-3, Val di Sangro-Caldari 5-0, Vastese-Moscufo 5-0, Virtus Cupello-Torrese 1-1, Virtus Ortona-Castiglione Valfino 1-0

La classifica. Acqua&Sapone 24, Vastese e Virtus Ortona 22, Amatori Passo Cordone 19, Lauretum 18, Moscufo e Sambuceto San Paolo 17, Castiglione Valfino e Virtus Cupello 15, Folgore Sambuceto e Val di Sangro 14, Vis Ripa 12, Tre Ville 11, Torrese 10, Flacco Porto Pescara 8, Penne 6, Spal Lanciano 2, Caldari 0.ù

Prossimo turno, domenica 4 novembre ore 14.30. Amatori Passo Cordone-Virtus Cupello, Caldari-Vis Ripa, Castiglione Valfino-Val di Sangro, Folgore Sambuceto-Virtus Ortona, Moscufo-Lauretum, Penne-Sambuceto San Paolo, Torrese-Spal Lanciano, Tre Ville-Acqua&Sapone, Vastese-Flacco Porto Pescara.