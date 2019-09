Due incendi d'auto in 28 ore. Una macchina distrutta a Vasto Marina, un veicolo commerciale divorato dalle fiamme in pieno centro abitato e un'altra vettura gravemente danneggiata.

Ora è allarme in città, dove alle 3.53 di stanotte i residenti di via Socrate, una traversa di via Pitagora, hanno lanciato il nuovo allarme. A fuoco il Fiat Scudo di un commerciante vastese e l'auto parcheggiata vicino, una Mazda, che è rimasta danneggiata nella parte anteriore. I pompieri sono riusciti a evitare che le fiamme la distruggessero del tutto. "Il fatto è accaduto attorno alle 4. Le indagini sono iniziate da poche ore, al momento non possiamo ipotizzare nulla", si limita a dire il capitano Giancarlo Vitiello, comandante dei carabinieri di Vasto. I militari hanno ascoltato la vittima, che avrebbe detto loro di non aver ricevuto minacce.

La prima notizia, ore 9.10 - Un'altra vettura è andata a fuoco stanotte a Vasto, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo in via Socrate, una traversa di via Pitagora. Indagano i carabinieri della Compagnia di piazza Dalla Chiesa. La notte scorsa le fiamme avevano distrutto la Ford Fiesta di G.M., 37 anni, una donna pugliese che risiede a Vasto Marina. L'auto era parcheggiata sotto casa, nel recinto di un condominio della riviera. La proprietaria è stata sentita dagli uomini del vice questore Cesare Ciammaichella, che mantengono il massimo riserbo sull'accaduto e sulle indagini in corso.

Le indagini - Considerato il ripetersi degli episodi, la pista degli incendi dolosi è quella ritenuta più credibile dagli investigatori, che vogliono capire se si tratti di ritorsioni personali o del gesto di qualche sconsiderato. La prima ipotesi appare più credibile, visto che nel mirino sono finiti veicoli parcheggiati in un'area privata (sotto un condominio di viale Dalmazia) e in una stradina a servizio di abitazioni private. Molto probabilmente chi ha agito sapeva dove colpire. Spesso in passato in città e nella vicina San Salvo gli incendi dolosi sono stati utilizzati come dispetto e ritorsione. E' accaduto decine di volte. Gli inquirenti ora vogliono capire se è stato così anche stavolta.