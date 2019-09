Il maltempo ha rovinato la festa di Halloween. I locali che erano pronti a dare il via alla musica all'aperto sono stati costretti a disdire gli appuntamenti. Poca gente in giro nella notte delle streghe. Era inevitabile, viste le condizioni meteo sfavorevoli.

Ma si è festeggiato ugualmente, più nelle abitazioni private che in bar e pub. E in tre feste private qualcuno ha mangiato tanto e bevuto troppo, visto che in nottata a Vasto e alla marina tre persone sono state costrette a ricorrere a cure mediche urgenti. Dopo aver alzato il gomito si sono sentite male, facendo preroccupare i commensali. Al pronto soccorso sono state praticate loro le cure del caso.