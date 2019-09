Si mobilita tutto il Vastese per salvare il Tribunale di Vasto dalla chiusura decretata dal Governo Monti. Il palazzo di giustizia di via Bachelet è uno dei 37 di cui è prevista la soppressione in tutta Italia. Tagli pesanti che stanno provocando la mobilitazione degli avvocati in tutta la penisola. Gli Ordini forensi delle piccole sedi giudiziarie ora si coalizzano per raggiunge quota un milione di firme: "Ne basterebbero 50mila per portare in Parlamento un disegno di legge d'iniziativa popolare finalizzato a salvare i Tribunali di cui il decreto Severino ha stabilito l'accorpamento alle sedi provinciali", tra cui Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona. "Ma noi vogliamo raggiungere quota un milione per far capire che c'è una fetta consistente della popolazione che si oppone all'allontanamento dei servizi giudiziari dal territorio". La raccolta delle sottoscrizioni è in corso anche in municipio.

Casalbordino - Intanto, si mobilitano anche gli avvocati di Casalbordino, dove "domenica 4 novembre a Casalbordino saranno allestiti 2 gazebo per la raccolta delle firme contro la chiusura. Uno in Piazza Garibaldi (centro storico), l'altro vicino alla Basilica Madonna dei Miracoli (vicini ufficio G.d.P.). Sarà presente una delegazione del Consiglio dell'Ordine con a capo il presidente Nicola Artese e tutti gli avvocati di Casalbordino", annuncia l'avvocato casalese Vincenzo Cocchino. "E' importante portare con sé un documento di riconoscimento, mentre nella settimana a seguire si potrà apporre la firma presso l’anagrafe del comune. L’iniziativa, per evitare la chiusura dei Tribunali minori, prevista dal decreto Legislativo numero 156 del 7 settembre 2012 sulla Nuova organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, ne dispone la chiusura entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale", ma per i quattro palazzi di giustizia abruzzesi è stata disposta una proroga di tre anni causa terremoto. Così è deciso nel decreto Milleproroghe approvato nei mesi scorsi su proposta del senatore chietino Giovanni Legnini (Pd).

"Siamo scesi in piazza - spiega Cocchino - per tutelare i cittadini, i cui diritti sono sempre più compromessi e in molti casi addirittura preclusi dall'esponenziale aumento dei costi dei processi, dalle riforme procedurali che impediscono l'effettivo svolgimento del giusto processo, dalla indiscriminata cancellazione di presidi territoriali di giurisdizione, dalla sottrazione di fondi e di personale alla giurisdizione e dalla privatizzazione della giustizia con l'introduzione di costosi istituti meta-giuridici". A breve il personale amministrativo, in base a una circolare ministeriale, dovrà presentare domanda di trasferimento dai Tribunali in via di chiusura. Un brutto campanello d'allarme. Il tempo stringe.