Il Vasto Marina pareggia ad Alba Adriatica, ma non è un risultato che farà piacere agli uomini del nuovo tecnico Roberto Antonaci, perchè al termine della prima frazione di gioco erano in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Mucci. Nella ripresa i padroni di casa hanno prima accorciato con Emili e poi pareggiato con Scaramazza.

La prossima partita è in programma domenica alle 14.30 in trasferta contro lo Sporting Ortona.

Tabellino

Alba Adriatica-Vasto Marina 2-2 (0-2)



Reti: 14’ e 18’ Mucci (V), 50’ Emilii (A), 70’ Scaramazza (A)



Alba Adriatica: Masi, Tarquini (60’ Napolitani), Scaramazza, Ianni, Bonaiuti, Ciancaioni, Spinozzi, De Berardinis, Di Giacinto (46’ Ridolfi), Liguori, Emilii (60’ Di Giorgio). Allenatore Di Serafino



Vasto Marina: Gaudino, Benedetti, Pili, Stivaletta (75’ Galiè), Menna, Catenaro, Nuzzaci, D’Onofrio, Mucci (70’ Cesario), Fonseca, Fasciani (75’ Socci). Allenatore Antonaci



Arbitro: Marco Calabrese di Avezzano (Volpe e Sferrella di Pescara)



Ammoniti: Ianni (A), Liguori (A), Menna (V), Fonseca (V)