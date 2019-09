Il Circolo Filatelico Numismatico Vastophil nel segno della continuità e della memoria di Rino Piccirilli ha tenuto l’assemblea annuale, quest’anno qualificata straordinaria, per procedere al rinnovo delle cariche sociali che hanno una durata biennale. L’impegno profuso dai soci per tenere alto il prestigio della Associazione attraverso la organizzazione della annuale manifestazione filatelica continua a dare i suoi frutti.

Difatti l’attesa nel mondo collezionistico nazionale ed internazionale per l’evento non denota segni di stanchezza e pertanto “obbliga” a tenere il passo con altre manifestazioni di prestigio che si svolgono in Italia (Milanofil, Romafil, Veronafil, ecc.). Le attività preparatorie per la organizzazione della Vastophil 2013 sono già iniziate e di ciò se ne faranno carico i componenti del nuovo direttivo eletto dalla assemblea. Dopo questo passaggio, dove tutte le formalità elettive sono state espletate secondo i dettami statutari, gli incarichi per il biennio 2012-2014 risultano così assegnati:



Giuseppe Galasso, Presidente

Giuliano Delle Donne, Vice Presidente

Enrica d’Annunzio, segretario/tesoriere

Gino De Rosa, Responsabile del Settore Collezionistico Numismatico e cartofilo

Anna Pia Pace, Responsabile Settore Collezionistico Filatelico

Luciano Di Ilio, Responsabile Giovani e rapporti con le scuole

Piero Sisti, Responsabile per le Relazioni Esterne.



Ed è innanzitutto ai soci al loro primo incarico ufficiale che va il ringraziamento della vecchia guardia in quanto con l’accettazione dell’ impegno in prima persona fanno sì che si assicuri una continuità che può portare solo buoni risultati per gli appassionati e, soprattutto, per l’immagine che a Vasto ne deriva sotto il profilo culturale e turistico.