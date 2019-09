Prima in panchina per il nuovo tecnico del Vasto Marina Roberto Antonaci che andrà a giocare in trasferta ad Alba Adriatica per l'11° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese. Dopo l'esonero di Mario Lemme la squadra è chiamata a reagire e ricominciare a fare punti.

I padroni di casa occupano il penultimo posto in classifica, non sembrano quindi essere un avversario impossibile da battere, hanno 8 punti in classifica, due in meno del Vasto Marina, hanno perso 6 partite, con 2 pareggi e 2 vittorie.

Prossimo turno in programma domenica contro lo Sporting Ortona in trasferta.