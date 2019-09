Fuga d’amore da Cupello:

"Stiamo continuando a cercarli, in tarda mattinata potremo fare il punto della situazione". Non dice altro il capitano Giancarlo Vitiello, comandante dei carabinieri della compagnia di Vasto. La notizia era stata diffusa ieri. Due giovani di Cupello, 21 anni lui, 14 lei, presumibilmente fidanzati, da sabato scorso non fanno rientro nelle loro abitazioni.

Preoccupazione e angoscia nelle due famiglie, specie in quella della ragazza minorenne. "Preferiamo non rivelare ancora i nomi dei due ragazzi", spiega Vitiello. In molti in queste ore hanno lanciato appelli ai due ragazzi, per convincerli a tornare a casa o, quanto meno, a mettersi in contatto con le famiglie.

Probabilmente si tratta di una fuga d'amore, come lascia intuire un messaggio lasciato sulla bacheca facebook del giovane. "Sappiamo quanto bene vi volete. Però ora tornate". Si attende che i due decidano di tornare a casa, per poter chiudere con il lieto fine questa vicenda che sta creando preoccupazione in tutta la comunità cupellese.

"Conosco bene lui, ma anche le famiglie di entrambi", dice il sindaco, Angelo Pollutri. "L'appello che rivolgo ai ragazzi è di tornare presto perché i loro familiari sono in ansia. Se tornano, tutto si risolverà". I familiari degli scomparsi attendono con trepidazione una telefonata. Le ricerche sono frenetiche. Verranno ascoltati anche i conducenti dei mezzi pubblici diretti a Vasto. Potrebbero aver visto i due ragazzi.