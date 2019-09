Pilkington, 8 ore di sciopero

Quattro più quattro. Alla Pilkington si raddoppiano le ore di sciopero. Oltre alla protesta nazionale, con manifestazione regionale a Pescara, a San Salvo i lavoratori incroceranno le braccia per altre quattro ore di ogni turno per dire no “alle decisioni dell’azienda e della politica locale”, è la motivazione che trapela stasera dal lungo faccia a faccia tra i rappresentanti dei sindacati confederali della multinazionale giapponese che produce parabrezza e finestrini per automobili nella zona industriale di Piana Sant’Angelo, dove possiede il suo stabilimento più grande con 1800 dipendenti.

Dopo aver perso oltre 350 interinali, ora l’obiettivo è evitare licenziamenti. Ma l’accordo sui contratti di solidarietà, che decurta del 20% il salario base, non può piacere ai lavoratori. “Dall’accordo sulla competitività del dicembre 2011, sono sempre loro a dover fare i sacrifici. Prima la riduzione delle pause, poi la rinuncia al premio di partecipazione, ora lo stipendio ridotto”, sottolinea Emilio Di Cola della segreteria provinciale Filctem-Cgil. Il malcontento serpeggia tra gli operai.

Sono oltre 500 i lavoratori che tra la fine di ottobre e il 31 dicembre perderanno un mese di lavoro. Dovranno stare a casa in applicazione dell’accordo di solidarietà. Nei faccia a faccia con i dirigenti, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil hanno chiesto garanzie sul futuro. Conoscere cosa vuol fare la società nipponica del sito produttivo di San Salvo.