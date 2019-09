Ore 11.33 del 31 ottobre 2002, a capo dello sciame sismico che investì il Molise tra la notte del 31 stesso ed il 2 novembre, una scossa di magnitudo momento pari a 6,0 colpisce la provincia di Campobasso.



La scossa di quella mattina di autunno fu la più violenta del sisma che ebbe epicentro situato tra i comuni di San Giuliano di Puglia, Colletorto, Bonefro, Castellino del Biferno e Provvidenti; oltre 2 persone morte nella provincia, il Molise e l'Italia intera piange la morte di 27 bambini ed una maestra deceduti per il crollo del solaio di copertura di parte dell'edificio scolastico "Francesco Jovine" che comprendeva scuola materna, elementare e media. Edificio da poco ristrutturato ed ampliato e sotto le cui macerie rimasero intrappolati 57 bambini, 8 insegnanti e 2 bidelli.



A maggio 2012, la Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva costruttori e progettisti della scuola con la pena di 5 anni di reclusione, respingendo i ricorsi presentati, di fatto confermando le responsabilità di questa immensa tragedia, anche se poi approfondendo l'effettiva pena scontata apriremmo un ingiusto calvario, a cui è meglio sottrarsi in questa giornata di lutto.

Oggi 31 ottobre 2012 ricorre il decimo anniversario dal crollo della Jovine, ed è giusto ricordare e riportare alla memoria questa terribile pagina, perché sia monito per un sistema che deve ancora molto crescere in civiltà e legalità, ancora dopo 10 anni di ulteriori tragedie vissute.



La sicurezza negli istituti scolastici appare ancora incerta per molti versi, l'augurio è chiaramente quello di tentare di imparare dagli errori commessi, sia nella componente tecnica, ma soprattutto in quella politica, frutto spesso di promesse elettorali poco mantenute.



Su questa scia insiste anche il messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: "Il doloroso ricordo dei ventisette bambini e dell'insegnante che persero la vita, ancora impresso nella coscienza del Paese, impone alle istituzioni il massimo impegno per garantire la continuità di politiche di intervento per la messa in sicurezza degli edifici scolastici".

Nel frattempo, alloggiate tra casette di legno o in proprie sistemazioni ci sono molte famiglie che dopo 10 anni non hanno ancora recuperato la propria abitazione.

Angelo Marzella