Dal sito d'informazione primonumero.it:

E’ morto nella calda estate del 2006 Giuseppe Pagliarone, 51 anni di Guglionesi, padre di famiglia, investito dal fuoco mentre lavorava nei cantieri dello stabilimento chimico Fox Petroli di Punta Penna a Vasto, come dipendente di una società subappaltatrice dei lavori per modificare una tina. Una fiammata l’aveva investito e due settimane dopo l’infortunio era deceduto per le terribili conseguenze delle ustioni riportate.

Adesso, sei anni dopo quella tragedia, il processo – un processo iniziato nel 2009, travagliato e difficile - è finito. Con un verdetto di condanna per tutti e quattro gli imputati, tra i quali l’amministratore delegato della Fox Petroli Emilio Berloni. Due anni per il numero uno della società che produce biodiesel dove il 51enne molisano ha perso la vita a causa di misure di sicurezza insufficienti. Questo ha stabilito, come causa della morte bianca, il giudice Laura D’Arcangelo, che ha condannato per omicidio colposo in concorso Berloni a due anni. Stessa sentenza per Lorenzo Papalini, il responsabile della sicurezza dello stabilimento di Punta Penne. Sergio Ferro, della Cmi, la ditta di San Salvo che aveva in subappalto alcuni lavori per la quale Pagliarone lavorava, ha ottenuto 1 anno e 4 mesi, mentre 8 mesi per il caposquadra Domenico Sanvitale, la cui posizione è stata da subito ritenuta la meno compromessa delle quattro.

«Sono soddisfatto per questo verdetto, soprattutto perché è stato riconosciuta la responsabilità della omessa una valutazione dei rischi di incendi, esattamente come era stato chiesto - è il commento a caldo dell’avvocato Domenico Malcangi, che ha seguito il dibattimento nelle sue varie fasi per conto della madre e del fratello della vittima che si sono costituiti parte civile. «La famiglia di Giuseppe Pagliarone ritiene che si tratti di una sentenza giusta, che restituisce un po’ di speranza dopo anni di incertezza».

Il processo è terminato oggi, mercoledì 31 ottobre, con la lettura del dispositivo da parte del giudice D’Arcangelo, lo stesso magistrato che a Larino aveva assolto in primo grado coloro che l’Appello prima e la Cassazione poi ritennero colpevoli per il crollo della sopraelevazione della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, costata la vita a 27 bambini esattamente dieci anni fa.

Durante le varie fasi dibattimentali sono stati ascoltati diversi testimoni sia dell’accusa che della difesa. Tra i primi anche il tecnico che ha prodotto una relazione molto dettagliata sulle dinamiche del terribile infortunio. La Fox Petroli ha portato in aula esperti e docenti universitari nel tentativo di dimostrare l’estraneità del colosso specializzato nella lavorazione e nel commercio di prodotti chimici e petroliferi, ma evidentemente non è bastato a convincere il giudice, il quale ha accolto l’impianto della pubblica accusa tracciando una precisa responsabilità tra l’accaduto e le omissioni sulle norme che disciplinano la sicurezza, attribuibili agli imputati. Nessuno andrà in carcere – la pena è stata sospesa - mentre la difesa ha annunciato il ricorso in Appello.

