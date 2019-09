La Fondazione Padre Alberto Mileno Onlus riapre il servizio di Diagnostica per immagini con la nuova Risonanza Magnetica Aperta che consente esami osteoarticolari, neuroradiologici, lo studio vascolare intracranico, il massiccio facciale ed altro. La RNM rappresenta ormai nei percorsi diagnostici un momento importante sia per la non invasività dell’esame che per le numerose informazioni fornite; l’apparecchio utilizzato è un impianto aperto pertanto fruibile dai pazienti claustrofobici e dai pazienti in età pediatrica facilitati anche dalla breve durata degli esami.



La scelta della Fondazione è la facile accessibilità e un livello organizzativo tale che consente l’esecuzione degli esami e la restituzione del referto nelle 24 ore, a cui si unisce la cortesia e la professionalità che da sempre i nostri utenti ci riconoscono. Per maggiori informazioni contattare il numero telefonico 0873/365966 o 3484058274.