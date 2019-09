I lavoratori del Cotir, in contrada Zimarino, al termine dell'assemblea generale dei lavoratori, hanno proclamato lo stato di agitazione. I dipendenti sono senza stipendio da ben 7 mesi, nonostante le rassicurazioni ricevute più volte. All'incontro erano presenti le RSA e le segreterie territoriali FLAI CGIL, FAI CISL e FILBI UIL.

Dal 2011 i dipendenti del COTIR sono stati posti in CIG in deroga con "formazione in the job" per 12 mesi con la promessa da parte della Regione di trovare, nel frattempo, soluzioni atte ad una stabilizzazione dei Centri di ricerca Regionali. Ad oggi non si hanno informazioni ufficiali sulle intenzioni della Regione rispetto alla questione.

Ecco, quindi, che le motivazioni che hanno spinto i lavoratori, nel rispetto del contratto nazionale, a proclamare lo stato di agitazione a partire da oggi sono l'assenza di retribuzione dallo scorso mese di maggio e soprattutto l'assenza di informazioni da parte della Regione riguardo le questioni dei Centri di Ricerca Regionali.

"Tra 10 giorni- dicono i lavoratori- senza una risposta concreta alle motivazioni succitate si avvieranno le azioni di protesta ritenute più opportune".