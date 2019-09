Se la sono cavata con qualche graffio e un brutto spavento le tre persone che viaggiavano a bordo della Citroen CX finita oggi pomeriggio contro il guard-rail dell'autostrada A14.

L'incidente, senza gravi conseguenze, è accaduto attorno alle 15.40 al chilometro 445, in territorio di Vasto. Per cause che gli agenti della polizia autostradale di Vasto Sud stanno accertando, sull'asfalto bagnato dalla pioggia l'auto ha sbandato, finendo contro la barriera di protezione. Sul posto poliziotti e medici del 118. Il traffico ha subito rallentamenti.