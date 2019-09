"Siamo intervenuti noi. Stiamo cercando di capire le cause dell'incendio. Non possiamo dire nulla fino a quando non avremo la risposta ufficiale dei vigili del fuoco". Non si sbottona Cesare Ciammaichella, vice questore di Vasto. Rimane avvolto dal mistero l'incendio che ha distrutto una Ford Focus parcheggiata sotto un condominio di viale Dalmazia, la strada principale di Vasto Marina.

Della vittima la polizia fornisce solo le iniziali: G.M., 37 anni, di origini pugliesi, ma residente in città. "Sulla vittima, per motivi di privacy, non possiamo dare nessuna altra informazione". Le indagini sono in corso. Il fumo denso e acre ha annerito le pareti attorno alla vettura andata a fuoco.

L'ultimo incendio d'auto a Vasto Marina risale al gennaio del 2011. Agli inizi dello scorso anno furono distrutte 4 macchine in 4 giorni. Due di queste lungo le strade della città alta. Tra le vittime, il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte, e un carabiniere in servizio presso la caserma di piazza Dalla Chiesa. Due sulla riviera, in via Zara e viale Dalmazia, Tutti e quattro i casi rimangono insoluti.

Dal 2006, anno in cui è iniziato l'incubo roghi dolosi, sono state decine le automobili bruciate a Vasto e San Salvo.