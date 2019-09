E' di natura sospetta l'incendio scoppiato stanotte a Vasto Marina, dove è andata a fuoco un'auto in viale Dalmazia, la strada che taglia longitudinalmente la località balneare.

Le fiamme hanno distrutto una Ford Focus di G.M., una 37enne di origini pugliesi. La vettura è parcheggiata nei pressi dell'Istituto San Francesco-Fondazione Mileno. I bagliori del fuoco hanno spaventato i residenti della zona, che hanno immediatamente lanciato l'allarme, chiamando il 115 alle 23.38.

Sul posto si è precipitata una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo. Domato l'incendio, ora sono aperte le indagini delle forze dell'ordine per capire le cause dell'inquietante episodio.