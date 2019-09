Se ne discuterà in Consiglio comunale. Lo lascia intendere Davide D'Alessandro (Fli) nel comunicato in cui mette per iscritto tutte le sue perplessità sulla vicenda della ristrutturazione del municipio di Vasto. La questione relativa agli appalti spezzettati, sollevata dal sito internet semidiceviprima, è divenuta una vicenda giudiziaria, visto che un esposto alla magistratura è stato presentato da Riccardo Alinovi, referente locale dell'associazione Codici, centro per i diritti del cittadino.

"Che il palazzo comunale, la casa di tutti i cittadini vastesi, meritasse una riqualificazione è fuori di dubbio, anzi tutti i cittadini vastesi meriterebbero un’altra casa, ma l’esposto che l'associazione Codici ha presentato alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti e alla direzione investigativa antimafia non può essere sottaciuto", afferma D'Alessandro.

"Nella vicenda, sulla quale ovviamente giudicherà chi è stato chiamato a giudicare, risuona un silenzio particolare e assordante: il silenzio della Politica. Scrivo Politica con la P maiuscola perché si ha l’impressione, non solo a Vasto, che dirigenti, per quanto esperti e navigati, operino come una sorta di ghe pensi mi di berlusconiana memoria, mentre la Politica assiste a tutto, spacchettamenti compresi, perché sarebbe chiamata solo a indirizzare. Insomma, la Politica indirizza ma non determina, non decide. Se l’equilibrio diventa precario, la struttura burocratica si espone e presta il fianco a chi denuncia ciò che gli sembra di dover denunciare. L’associazione Codici, oltre a presentare l’esposto, si è rivolta anche ai consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza perché l’argomento sia portato all’attenzione del Consiglio Comunale. Credo - conclude D'Alessandro - sia doveroso per qualunque operatore della Politica accendere i riflettori sul tema, fuori e dentro il Consiglio, perché la trasparenza trionfi sempre. Anche senza Grillo…".