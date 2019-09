Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di F.G., 57enne operaio bulgaro morto stamani mentre lavorava in un cantiere per la costruzione di un edificio a Vasto Marina.

"Si tratta molto probabilmente di una causa naturale", dice Giancarlo Vitiello, capitano dei carabinieri di Vasto, intervenuti sul posto insieme a un'ambulanza del 118 dopo l'allarme lanciato dai colleghi del lavoratore edile, regolarmente residente in città.

La Procura ha aperto un'inchiesta sull'accaduto, ma dai primi accertamenti sembra sia da escludere l'incidente sul lavoro. Si è trattato con tutta probabilità di un infarto, che ha stroncato il 57enne in pochi attimi. Vani i tentativi di tenerlo in vita. Ai sanitari non è rimasto altro da fare, se non accertare il decesso dell'uomo.