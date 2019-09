Domenica 28 ottobre 2012, presso la piscina comunale Tano Croce di San Salvo si è tenuta l’inaugurazione dell’anno agonistico 2012/2013 con la presenza dei numerosi atleti della Mille Sport San Salvo, delle autorità comunali, dei genitori e di tutti gli addetti della piscina. La mattinata si è aperta con una santa messa celebrata a bordo vasca da padre Luigi Stivaletta, il quale con la sua bellissima omelia ha toccato il cuore di tutti i presenti.



A seguire tutti gli atleti si sono esibiti nelle varie specialità, dal nuoto sincronizzato, con le atlete della San Francesco Mille Sport, alla pallanuoto e al nuoto con gli atleti ai quali quest’anno si sono aggiunti numerosi atleti termolesi che in seguito alla chiusura della piscina di Termoli, hanno scelto di tesserarsi con il sodalizio sansalvese.



A conclusione della riuscitissima mattinata, gli atleti più meritevoli che si sono distinti nella passata stagione con risultati di pregio in campo nazionale, sono stati premiati dal sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e dal presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano, con una medaglia sulla quale era incisa la seguente frase: Con gratitudine per aver onorato la società e per aver portato alla ribalta nazionale le cittadine di San Salvo e Vasto. Alla Mille Sport e a tutti i suoi atleti vanno i migliori auguri per un proficuo anno agonistico 2012/2013 da parte del presidente Gianmichele Fidelibus.