Continua senza intoppi il cammino dello Sporting Pollutri nel campionato di serie C2 di calcio a 5. La squadra allenata dalla coppia D'Alonzo-Morelli conquista un'importante vittoria nella gara casalinga contro il Tombesi Ortona.

A partire bene, però, sono gli ospiti, che al 2' del primo tempo colpiscono con Vitucci, approfittando di una distrazione della difesa pollutrese. Ma ai padroni di casa basta un minuto per trovare il pareggio. E' Di Ghionno a tirare una sassata che finisce in rete. Uno a uno e lo Sporting può iniziare a giocare più sciolto.

Pochi minuti dopo sono il pivot Nico Moretta e capitan Fortunato ad andare a segno, portando il risultato sul 3-1. nel recupero del primo tempo è ancora Di Ghionno a trovare la via del gol, chiudendo il primo tempo sul 4-1. Un risultato con cui i padroni di casa mettono una seria ipoteca sul match.

Nella seconda frazione sono ancora i giocatori dello Sporting a segnare, con Ninni, al 3' e ancora con Fortunato. Accorcia le distanze (6-2) Galli, ma poi ci pensa un Della Penna in forma strepitosa a spegnere ogni velleità di rimonta degli ortonesi. Solo nel finale, a risultato ormai acquisito, una leggera amnesia dello Sporting concede la rete che fissa il risultato sul 6-3. Grande soddisfazione in casa Sporting per la terza vittoria consecutiva che porta la squadra tra le protagoniste assolute della stagione. Sabato prossimo impegno in trasferta contro il Montesilvano calcio a 5.

Juniores. Prima sconfitta per i ragazzi della juniores allenati da mister Lanza. Nella trasferta di Montesilvano i giovani calciatori dello Sporting sono costretti ad arrendersi ai padroni di casa per 2-1. E' Romeo Sallese a siglare la rete che però non serve a portare punti a casa. Una sfida che si presentava difficile sin dalla vigilia. Del resto Montesilvano rappresenta il centro d'eccellenza per il calcio a 5 abruzzese.