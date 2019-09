L'uragano Sandy, divenuto in questi giorni tristemente famoso, per la sua crescente forza e le vittime che solo nei Caraibi sono state più di 40, ha attaccato questa notte (italiana) le coste del New Jersey e la zona di New York dove al momento appaiono 20 le vittime accertate, tra cui tre bambini.



Le immagini satellitari (clicca qui) fornite dalla Nasa danno l'idea di quale grandezza abbia assunto il fenomeno (oltre 3000 km)



I telegiornali italiani, hanno dato una visione dell'emergenza Uragano piuttosto drammatica con parecchi sfollati in via preventiva e notevoli disagi per tutta la popolazione, la nostra Redazione da ieri sera ha tentato di rimanere in contatto via internet con Elisabetta, vastese impiegata a Roma da qualche anno, ma negli States per un paio di settimane a Philadelphia, 150 km a sud-ovest da New York, in piena zona East Coast allertata per l'emergenza.



Ieri sera dopo aver perso il contatto diretto abbiamo ricevuto questi telegrafici messaggi, il riferimento orario è rispetto a Philadelphia, quindi 5 ore prima rispetto all'ora italiana (pm sta per pomeridiane):



- ore 3:10 pm: È appena arrivata una emergency call per avvisare che Sandy arriverà nel tardo pomeriggio e consigliano di non mettersi in viaggio fino a mercoledì intanto la pioggia aumenta e anche il vento!!! Cadono molte foglie dagli altissimi alberi che circondano la casa!!!

- ore 5:18 pm: Qui se vedi il telegiornale ti fanno venire una paura! non siamo in centro città, siamo su una collinetta quindi non sappiamo bene cosa stia succedendo realmente. Ti posso solo assicurare che il terrore c'è, tra tutti, che la pioggia e il vento aumentano sempre più, non riesco ad aprire la finestra o la porta e la strada di casa è stracolma di foglie, praticamente non si vede più l'asfalto!!!!

- ore 7:13 pm: La pioggia aumenta sempre più e la luce inizia a far scherzi.

- ore 7:40 pm: Non abbiamo più luce, piove sempre di più e c'è un vento di una forza incredibile!!!!

- ore 8:45 pm: La pioggia e il vento continuano ad aumentare. Gli unici rumori che si sentono sono quelli di una valanga di acqua che scende giù e del vento fortissimo che sbatte contro le mura!!! Siamo sedute in cucina, illuminiamo la stanza con pile e la luce del PC. Usiamo internet solo tramite l'I-phone!!! Se si scarica siamo praticamente isolate...

Ed infatti ... da ieri sera Elisabetta, come 8,1 milioni di persone sulla East Coast sono senza elettricità e dunque pressoché non raggiungibili. Siamo comunque riusciti a metterci in contatto tramite la famiglia con lei, tantissima paura ma tutto bene. Attenderemo il ristabilirsi della normalità per conoscere dalle sue parole quanto vissuto in prima persona di questa terribile e drammatica calamità che ha colpito e dilaniato la parte orientale dello stato americano.

Nel frattempo Sandy, non è più considerato nella categoria uragano dal National Hurricane Center che lo ha declassato a ciclone post-tropicale, rimane di fatto ancora molto pericoloso per la costa est degli Usa, dove rappresenta ancora una minaccia per 60 milioni di persone.

Angelo Marzella