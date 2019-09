Dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro il Montorio 88 il Vasto Marina ha deciso di esonerare l'allenatore Mario Lemme, al suo posto arriva l'ex Pro Vasto Roberto Antonaci. Da qualche giorno la notizia era nell'aria, la squadra in 10 partite ha racimolato 10 punti, frutto di due vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, due delle quali in casa.

Roberto Antonaci è pronto per la nuova avventura: "Cercheremo di fare in modo che le cose vadano meglio Mario ha fatto un buon lavoro, recuperando gli infortunati possiamo sicuramente fare bene, l'obiettivo è quello di dare uno scossone". Poi sul mercato: "Andiamo avanti così, qualcuno arriverà a dicembre. L'attaccante di peso? Servirebbe, vedremo".

Il presidente Pino Travaglini in mattinata, prima che venisse comunicato il nome del nuovo tecnico, aveva così motivato la scelta: "Avevamo bisogno di dare una scossa a tutto l'ambiente". Il nome del successore? "Decideremo oggi e lo comunicheremo entro domani, ci sono due o tre allenatori in ballo". Nel turno infrasettimanale di giovedì ad Alba Adriatica, in panchina ci potrebbe anche essere il vice di Lemme, Simone Di Santo, qualora accettasse la proposta della società, ma sembra un'ipotesi improbabile in questo momento.

Per Lemme termina la prima esperienza in panchina. Il mister, contattato da ZonaLocale, ha commentato la decisione della società: "Inutile che ci giriamo intorno, non è una scelta tecnica, dipende esclusivamente dal mio rapporto con i direttori sportivi, è una questione che va avanti da tempo, i problemi sono a monte. Dispiace perchè potevamo fare bene, c'erano tanti ragazzi da far crescere, qualche infortunio ha condizionato il nostro rendimento". Forse a questa squadra manca anche un attaccante che la butti dentro? "Forse...ma si sa che alla fine paga sempre l'allenatore, il calcio è così".