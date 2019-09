È scomparso nella giornata di ieri Luigi D’Attilio, personaggio molto conosciuto in città. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Alla famiglia, alla moglie Maria, ai figli Cesare, Nicola e Marco le condoglianze della nostra redazione. Riportiamo il ricordo di Peppino Tagliente che ha voluto rendergli omaggio in questo modo.

"Luigi D’Attilio è legato al ricordo degli anni belli della gioventù ed in particolare a quelli del Liceo, che mi riaffioravano puntualmente quando lo incontravo per strada e scambiavo due parole con lui. Ne vedo ancora la figura alta, elegante nei modi e nel vestire, cordiale e mai accigliata. Ne sento ancora la voce gentile e la parlata inconfondibile, ricercata, lenta, alimentata da un frasario a metà tra l’italiano e il dialetto, che lui, quasi per scusarsene, traduceva addirittura in simultanea. “Buongiorno, gna šti ? Come stai? T’aricùrde canda casìne, quanto casino, facìv’ a la scòle, a scuola?”



Gigino, come l’hanno chiamato generazioni di studenti, era la quintessenza del bidello d’una volta, educatore a suo modo, privo d’ogni sussiego professorale e con la tendenza alla complicità con i giovani. Sempre e comunque, anche a rischio d’una lavata di testa da parte dei professori e del preside (i quali allora contavano, eccome!). Quante volte, ritardatario per abitudine, ho avuto in Gigino l’amico che mi apriva la porta chiusa a chiave o che fingeva di non vedermi se uscivo furtivamente per fumare un mozzicone di sigaretta. Grazie, Gigino, amico mio, personaggio vero di questa Vasto che porto nel cuore. Mi mancherai. Ci mancherai". Peppino