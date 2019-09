Indagano gli agenti della polizia autostradale di Vasto Sud per rintracciare il rapinatore armato di bastone che stamani si è fatto consegnare 1700 euro dal casellante dell'uscita autostradale di Termoli, nel tratto molisano dell'A14.

E' accaduto alle 5 del mattino. Un uomo in tuta e con un cappello calato sul viso per non farsi riconoscere si è presentato a piedi al casello e, brandendo una mazza o qualcosa di simile (la vittima non è riuscita a distinguere l'arma), ha intimato all'addetto della società Autostrade di consegnargli il denaro: "Dammi subito i soldi". L'uomo gli ha dato i contanti della cassa e parte del fondo di riserva. In tutto, 1700 euro. Il rapinatore è poi fuggito a piedi, dileguandosi nelle campagne circostanti.

Agli agenti del sostituto commissario Rocco D'Alessandro il casellante ha raccontato di aver notato l'accento pugliese del malvivente, probabilmente originario del Foggiano e alto circa un metro e 75 centimetri con una corporatura robusta. E' probabile che avesse un complice ad aspettarlo in macchina. Le ricerche sono in corso. Diramate informative ai Comandi delle province vicine. Disposti posti di blocco e controlli.