Si è dovuta arrendere all'ultimo secondo dei quattro minuti di recupero la Vastese Juniores di Michele Stivaletta. I biancorossi erano avanti per 2-1 quando l'arbitro ha concesso il rigore allo Scerni che ha permesso ai padroni di casa di raggiungere il pareggio in extremis.

La cronaca. Sulla panchina dei padroni di casa siede l'ex Pro Vasto Salvatore Praino, allenatore anche della prima squadra. Le temperature al campo sportivo comunale di Scerni sono decisamente invernali, al 3' Antonino prova subito a scaldare le mani del portiere avvesario con un tiro dalla distanza, poi al 12' è Cieri che tenta la via del gol, ma la difesa avversaria ribatte. Al 15' Marrollo ha una buona possibilità per sbloccare la gara, ma Delle Donne è reattivo e non si lascia sorprendere, due minuti dopo un tiro di Zinni finisce a lato. Al 23' la difesa ospite non è attenta, Marrollo riesce ad entrare in area e firma il vantaggio dei locali. La Vastese si proietta in avanti per reagire immediatamente, al 26' Angelo Finamore lascia partire un diagonale sul quale non interviene nessuno e al 28' Giorgio Finamore colpisce al volo e spara sopra la traversa da posizione ravvicinata. I due Finamore si rifanno subito e sono protagonisti al 35' nell'azione che porta al pareggio: grande lavoro di Giorgio che dalla sinistra taglia l'area avversaria, si porta dietro qualche difensore e serve Angelo che si inserisce in mezzo e insacca.

Nella ripresa le squadre non hanno intenzione di accontentarsi del pareggio ed entrambe provano a vincere la partita, al 7' un tiro di Ottaviano va alto, al 14' Farhiti in progressione sulla sinistra passa ad Angelo Finamore che calcia sull'esterno della rete. Al 23' Antonino da buona posizione manda alto e si ripete al 29' quando fa tutto bene, ma poi solo davanti a Tascione tira a lato. Al 36' ancora Farhiti sulla sinistra dialoga con Cieri che sfrutta l'attimo e porta in vantaggio i suoi. Al 38' azione confusa in area biancorossa con lo Scerni che va vicino al pareggio, poi la beffa, al 49' Delle Donne esce dai pali e atterra D'Ascenzo, l'arbitro assegna il rigore, batte lo stesso D'Ascenzo che realizza il 2-2 finale.

Piccolo passo indietro per la squadra di Stivaletta che era vicinissima alla terza vittoria in tre partite, meno brillante rispetto alle precedenti uscite, ma che ha giocato una buona gara dimostrando carattere e determinazione. Nonostante la giovane età i ragazzi in campo non si sono mai persi d'animo, nemmeno nel momento in cui erano in svantaggio.

Al termine della gara Stivaletta si è comunque detto soddisfatto: "Dispiace che sia andata così perchè ormai eravamo quasi riusciti a vincere, quando sono rientrato nello spogliatoio ho visto i ragazzi davvero molto delusi e questo mi ha fatto capire che ci tengono e che vogliono vincere sempre, per questo la partita di oggi non è da buttare e non deve essere considerata negativamente. Su un campo difficile e contro una squadra forte non era una passeggiata, ma con questo atteggiamento sono certo che potremo fare bene e giocarcela con tutti".

Tabellino

Scerni-Vastese 2-2 (1-1)

Reti: 23' Marrollo (S), 35' Finamore A. (V), 36' st Cieri (V), 94' D'Ascenzo (S) rig.

Scerni: Tascione, Pomponio, Tinaro, Berarducci, Cognata, Moretti, Zinni, Ranalli (33' st D'Ermilio), Marrollo, D'Ascenzo, Ottaviano. A disposizione Lafshai. Allenatore Salvatore Praino



Vastese: Delle Donne, D'Adamo, Altieri, Torrione, Chiari, Savino, Finamore G. (23' st El Ovattab), Farhiti, Antonino (34' st Moretta), Cieri (43' st De Feo), Finamore A. A disposizione: Morgano, Bucciarelli, Piras. Allenatore Michele Stivaletta

Ammoniti: D'Ascenzo (S), Savino (V), Delle Donne (V)