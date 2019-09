Via San Rocco ridotta a una discarica a cielo aperto e a un bivacco notturno. In attesa dei lavori di ampliamento e di un'adeguata illuminazione, la stradina che attraversa la new town sorta negli ultimi anni alla periferia Nord di Vasto è il bersaglio di chi, pur di non fare la raccolta differenziata, lancia dal finestrino dell'auto i sacchetti dell'immondizia.

Protesta Vincenzo Properzio: "Via San Rocco, negli ultimi 10 anni ha fatto incassare centinaia di migliaia di euro al Comune di Vasto attraverso il pagamento, da parte di Imprenditori e Privati Cittadini, degli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria e del Costo di Costruzione dovuti per la realizzazione dei nuovi fabbricati.

Ciò nonostante Via San Rocco oltre ad avere la stessa Larghezza di quando io adolescente la percorrevo con la mia Graziella, resta ancora senza Illuminazione Pubblica, questo oltre a provocare disagi ai moltissimi residenti, favorisce coloro che ancora si ostinano a voler rifiutare la raccolta differenziata, ed usare la Via San Rocco, come una delle purtroppo tante discariche a cielo aperto.

Vero è che la madre degli imbecilli è sempre incinta, e pertanto risulterà molto difficile debellare il fenomeno del lancio, perché a volte proprio di lancio dal finestrino si tratta, della spazzatura in ogni dove invece di provvedere a differenziarla e quindi al giusto smaltimento.

Se ti è possibile ti prego di pubblicarle, al solo fine di cercare di sensibilizzare coloro che compiono questi scempi, affinché capiscano che il territorio che mortificano è anche loro, e probabilmente il costo che inciderà anche sulle loro tasche per bonificare le aree tipo quella che ti sto evidenziando è superiore a quello che si pagherebbe se la differenziata fosse fatta nella maniera giusta.

Preciso che le foto mi sono state inviate dal signor Michele Bosco, proprietario del terreno che per poter procedere alla raccolta delle olive, dovrà prima bonificare il suo terreno da quanto abbandonato da ignoti".

L'adeguamento di via San Rocco è definito prioritario dall'amministrazione comunale di Vasto. La priorità assoluta di quest'anno. Lo ha affermato a ZonaLocale.it Marco Marra, assessore ai Lavori pubblici. Parlando dei ritardi nella realizzazione del sistema di telecamere che dovbrebbe mettere sotto controllo la città 24 ore su 24, l'esponente di Rifondazione comunista ha precisato che "la videosorveglianza è ancora inserita nel piano triennale delle opere pubbliche. Aspetto proposte alternative dalle forze politiche" che si sono opposte al progetto ritenendolo un deterrente poco utile (Rifondazione comunista) o troppo costoso (Psi), nonostante la spesa prevista sia stata tagliata da 780mila a 600mila euro.

"La maggioranza ha individuato per il 2012 altre priorità, a partire da via San Rocco. Attiverò quest'anno 500mila euro di mutui, che serviranno soprattutto per via San Rocco", annuncia Marra. "Le altre priorità sono i lavori all'ex asilo Carlo Della Penna e la ristrutturazione del lungomare Nord, che sta franando nella zona del Monumento alla Bagnante".