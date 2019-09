Materiale elettronico appena comprato. I soldi della cassa. "E' successo il 24 ottobre. Ogni giorno scopriamo che manca qualcosa. Appena finiremo a fare l'inventario di quello che ci hanno rubato, faremo la denuncia", dice a ZonaLocale.it la direttrice della Trattoria Toscana.

Nel ristorante-pizzeria di viale Dalmazia è il quinto furto. E' accaduto la scorsa settimana.

Il locale è di Pasquale Desiata, ristoratore e imprenditore immobiliare emigrato in Germania, dove ha vissuto per 29 anni, e poi tornato in Italia nel 2004. Ha scelto Vasto per aprire uno dei suoi ristoranti e Cupello come residenza: una villa devastata dai malviventi, che la scorsa estate hanno fatto un danno da 200mila euro tra refurtiva, camere distrutte, mobili sfondati e gettati a terra. Era stato lo stesso Desiata a parlare pubblicamente dell'ennesimo furto subito. Il più pesante. Ma non è stato l'ultimo.

La scorsa settimana i ladri hanno forzato una finestra e sono entrati, arraffando i soldi della cassa, computer, stampante, cellulare e ipad. Un bottino nell'ordine delle migliaia di euro. Il titolare è a Berlino per motivi di lavoro. E' stato il personale della Trattoria Toscana a fare l'amara scoperta. L'ennesima.