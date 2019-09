Esordio in campionato per la Pro Vasto femminile in casa del Chieti, seconda formazione della squadra che disputa la serie A2. Non ci sono punti in palio, perchè il Chieti partecipa "fuori classifica", ma la squadra allenata da Nello Mazzatenta scende in campo con l'intenzione di ben figurare e sfruttare l'occasione per mettere in pratica quanto appreso in allenamento. Finisce 3 a 3 in una gara equilibrata e ben giocata dalle due formazioni in campo.

C'è tanto vento che soffia sul campo teatino, con il direttore di gara che propone alle due squadre il rinvio. I due capitani, però, si accordano per disputare ugualmente la gara.

Le ragazze della Pro Vasto trovano per tre volte la via del gol. Nella prima occasione è Mazzatenta che prende palla sulla fascia, salta un'avversaria e mette al centro dove il difensore avversario, nel tentativo di anticipare Tiberio, mette la palla nella sua rete. La seconda marcatura delle vastesi parte dai piedi di Malatesta, che lancia in profondità Mazzatenta. L'attaccante controlla la palla al volo e infila alle spalle del portiere avversario.

La terza rete porta ancora la firma di una Mazzatenta in grande forma. Nonostante gli stimoli per una gara che non fa classifica potessero essere minori, le ragazze vastesi si sono impegnate fino alla fine. Ora sono attese dal prossimo turno casalingo contro il Pizzoli, per iniziare a incamerare punti in classifica. Sarà una settimana di intensi allenamenti, dovendo anche fare i conti con gli infortuni di Minicucci e Vitelli. Ma l'entusiasmo e la voglia di fare bene a questo gruppo non mancano, come dimostrato da tutte le ragazze chiamate di volta in volta a giocare.